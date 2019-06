Tineri care nu viseaza la niciun viitor: Romania, printre tarile UE cu cele mai ingrijoratoare statistici

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 0,5% in zona euro si cu 0,7% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica...

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat)

- Rezultatele unui sondaj realizat recent arata ca Uniunea Europeana s-ar putea dezintegra in urmatorii 20 de ani. Sondajul a fost realizat pe mai mult de jumatate din electoratul din UE, printre țarile incluse fiind și Romania. Despre dezintegrarea Uniunii Europene se vorbește de mult timp. Unii iși…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), citate de...

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 16,8%, in 2018, in scadere cu 2,9 puncte procentuale fata de 2017. In ciuda acestui fapt, Romania se claseaza pe locul doi in topul UE din punct de vedere al lipsurilor materiale grave, potrivit Eurostat, preluat de Mediafax. In statele membre ale UE, Bulgaria…

- Romania ocupa locul doi in Europa la capitolul lipsuri materiale severe cu care se confrunta majoritatea populației. Doar bulgarii o duc mai rau ca noi la acest capitol, arata o analiza Eurostat. Clasamentul urmarește persoanele care nu-și pot permite lucruri esențiale sau nu reușesc sa-și achite facturile.…

- Romania si Bulgaria sunt statele din Uniunea Europeana cu cele mai mici costuri cu forta de munca, potrivit Eurostat . Fata de media UE, costul cu mana de lucru in cele doua tari este de 4-5 ori mai mica.

- FOTO – Arhiva Numarul de morți in accidente rutiere in Romania a crescut in perioada 2014-2017, iar in 2018 inregistram in sfarșit o prima scadere la sub 1900 de decese. Romania se afla in continuare pe locul 1 in UE la capitolul șosele periculoase: 96 de oameni la un milion de locuitori iși pierd viața…