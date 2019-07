Timmermans spune ca un Brexit fara acord ar fi o tragedie

Orice Brexit fara acord ar fi o "tragedie" atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans.



"Boris Johnson si-a acordat timp pentru a decide daca este de o parte sau de cealalta in aceasta disputa. El si-a oferit mult timp pentru a se decide si acum pozitia sa este clara", a spus Timmermans, referitor la fostul ministru de Externe britanic, care intre timp a fost votat la succesiunea Theresei May.



