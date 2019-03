Timiş: Festivalul 'Centenar+1', cu desfăşurarea unui tricolor uriaş, de Zilele Basarabiei Un tricolor urias, de 100 de metri lungime, va fi desfasurat miercuri seara in Piata Victoriei/Operei din Timisoara de catre Asociatia pentru Romanii de Pretutindeni "Initiativa", in cadrul Festivalului "Centenar+1". Asociatia pentru Romanii de Pretutindeni "Initiativa" si-a propus sa organizeze o manifestatie de amploare in centrul istoric al Timisoarei, incepand cu ora 18,00, la care sunt invitati toti cei care doresc sa sarbatoreasca 101 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. " 'Centenar+1" este un proiect menit sa trezeasca spiritul national romanesc in Timisoara, ce se deruleaza in acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

