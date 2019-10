Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Huniazilor din Timisoara, in care ar trebui sa functioneze Muzeul National al Banatului (MNB), dar care este inchis de 12 ani pentru lucrari de consolidare si restaurare, va fi restaurat prin Programul National de Patrimoniu, cu ajutorul Institutului National de Patrimoniu (INP), cu care Consiliul…

- In perioada 20 septembrie – 26 octombrie se va desfașura cea de-a treia ediție a Bienalei de Arta din Timișoara Art Encounters, iar curatoarele acestei ediții sunt Maria Lind și Anca Rujoiu. Orașul nostru va prinde viața prin arta in perioada ce vine, mai ales in acest sfarșit de saptamana,…

- In perioada 19-22 septembrie, Bastionul Theresia se va transforma in scena pentru teatru, arta, magie și muzica datorita primei ediții a evenimentului „Glow in the City”, pus la cale de Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Prin acest eveniment organizatorii…

- Luni, restaurantul Lloyd din centrul Timișoarei a gazduit conferința de presa de prezentare și promovare a tradiționalului eveniment Zilele Dovleacului de la Kikinda. Alaturi de organizatorii Festivalului s-au aflat consulul general al Republicii Serbia la Timișoara, excelența sa Vladan Tadic, Ognean…

- Muzeul Național al Banatului din Timișoara a anunțat, printr-un mesaj pe pagina de Facebook, noi descoperiri in zona Dudeștii Vechi. „Doua structuri arheologice masive formate din depuneri succesive de material arheologic și straturi de cenușa consistenta au fost identificate in urma sapaturilor efectuate…

- Festivalul este organizat de Muzeul National al Banatului (MNB) si Consiliul Judetean Timis. 'Evenimentul va aduce in vechea cetate a castelanilor de Timis atmosfera unui festival medieval complet. Ordine cavaleresti din trei tari isi vor pune tabara in Parcul Castelului, mesteri din alte vremuri…

- Vernisajul expoziției aniversare „Centenarul Parohiei Elisabetin” va avea loc miercuri, 7 august, de la ora 18. „Vernisajul expoziției este prilejuit de aniversarea a 100 de la inființarea Parohiei Romano – Catolice Elisabetin, ocazie cu care peste 200 de piese de patrimoniu cu o valoare…

- "Festivalul Medieval al Castelului Huniade", care va avea loc in perioada 9 - 11 august in Timisoara, va pune, din acest an, Capitala Culturala Europeana 2021 pe harta oraselor ce gazduiesc festivaluri medievale de anvergura. Festivalul este organizat de Muzeul National al Banatului (MNB) si Consiliul…