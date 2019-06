Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Dan, tanarul care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a fost trimis in judecata pentru omor calificat, prin premeditare. Dosarul a fost trimis vineri in instanța de catre procurori iar deocamdata nu s-a stabilit un termen in camera preliminara. Parți civile in cauza sunt mama fetei, Milica…

- Precipatiile care au cazut abundent in ultimele trei zile au avut efecte devastatoare in zona de munte a judetului Buzau. In ultimele ore, viiturile au distrus mai multe sosele de legatura si au inundat pana la refuz curti si locuinte. Dupa cantitatie uriase de precipitatii cazute in ultimele trei zile,…

- Un barbat din Argentina a șocat pe toata lumea! Acesta are o abilitate uimitoare de a trage pe nas acuarela și de a picta, cu ajutorul ochilor, tablouri impresionante pe care le vinde cu mii de dolari.

- Durere mare in familia Valentinei Nica, fata incendiata de iubit in Buzau, in urma cu patru luni. Mama fetei nu poate sa-si revina nici acum din soc, iar durerea si mai mare in sufletul ei.

- La mai bine de 2 luni de la moartea fiicei sale, Milica Dodan, mama Valentinei Nica, nu mai poate de dorul fetei...Pe profilul ei de Facebook, femeia a facut un gest care iși va umple ochii de lacrimi.

- Mama Valentinei Nica, tanara din Buzau incendiata de iubit in apartamentul ei din Buzau, este in continuare devastata de durere. Mama Milica nu isi revine de socul prin care a trecut iar acum, in preajma Sarbatorilor Pascale, femeia este rapusa de durere.

- Vicepresedintele PNL, Vlad Nistor, a declarat marti, la Buzau, ca "la alegerile din luna mai PNL va obtine intre 8 si 10 europarlamentari", dar ca "are nevoie sa castige cel putin cu o jumatate de procent mai mult decat PSD pentru a da un semnal pentru societatea romaneasca" si in plan international."Daca…

- O eleva de gimnaziu i-a lasat pe profesorii școlii in care aceasta invața, cu ochii in lacrimi! In cadrul unui proiect in care elevii au scris cateva scrisori pentru parinții plecați in strainatate, micuța și-a spus durerile negru pe alb și a impresionat o lume intregaa.