Theodor Paleologu, candidat la prezidențiale „Duminica vom avea o ședința in care vom discuta despre candidaturi. Nu s-a luat inca decizia cine va fi candidatul. Urmeaza sa existe aceasta analiza interna deci nu va pot confirma pentru ca nu e e decis, se va decide duminica cine va fi candidat", a explicat președintele PMP, Eugen Tomac, pentru Mediafax. Liderul PMP a adaugat ca intrunirea Consiliului Național va avea loc, duminica, la Parlament și va incepe la ora 12.00. „Calendarul il vom stabili duminica" il vomduminica" „Calendarul il vom stabili duminica, atunci vom discuta și cand incepem strangerea de semnaturi", a mai spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu merge inainte cu planul de a candida la Presedintia Romaniei, desi nu beneficiaza de sprijinul propriului partid. Sustinatorii lui Plesoianu au inceput sa stranga semnaturi in Bucuresti, dupa o mobilizare pe Facebook.Pe reteaua de socializare au aparut fotografii…

- Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, face o analiza inedita a alegerilor prezidențiale. El remarca faptul ca in campania electorala toți candidații iși aduc aminte de credința și este foarte curios de modul in care Sfintul Duh intervine in istorie.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina…

- O parte din filialele PMP au inceput sa-și stabileasca favoritul pentru alegerile prezidențiale. Prima organizație care și-a anunțat public preferința este Brașovul, filiala care ar vrea ca PMP sa intre in alegeri cu Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii.In cursa interna pentru prezidențiabilul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in cadrul ședinței Consiliului Național PNL ca formațiunea pe care o conduce are datoria de a-i asigura victoria lui Klaus Iohannis la prezidențiale."PNL a caștigat alegerile, in toate sondajele de opinie suntem pe primul loc. Partidul care este…

- Romania TV a transmis informația prin care Gabriela Firea va fi desemnata drept candidat la alegerile prezidențiale. Decizia ar putea fi luata in data de 3 august, potrivit sursei citate. Analistul politic Bogdan Chirieac a reacționat, in direct, la aflarea acestei posibile candidaturi,…

- Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Anuntul a fost facut, joi, in sedinta conducerii partidului, de catre liderul Eugen Tomac. "Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Vrem sa le oferim romanilor o alternativa credibila, un candidat…

- Liderul PMP exulta dupa introducerea votului prin corepondența la prezidențiale. Eugen Tomac a scris pe Facebook un mesaj dupa ce Codul Electoral a fost votat in Parlament."Din 2015, am cerut in mod constant introducerea votului prin corespondența la alegerile prezidențiale. Nu am cedat…

- Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca sotul ei, Florentin Pandele, nu a consultat-o atunci cand a luat decizia de a-si anunta candidatura ca independent la alegerile prezidentiale, dar il sustine, ca sotie. "Sotul meu este un om liber, intr-o tara libera, recunosc faptul ca,…