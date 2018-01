Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- Aflata in hibernare, o ursoaica a fatat cinci pui in județul Valcea. Ursuleții au venit pe lume intr-un barlog din Parcul Național Cozia. Aceasta este o situație rar intalnita in Europa deoarece, in mod normal, da naștere la doi pui. Gonacii care au participat la o partida de vanatoare au dat peste…

- CSM București incearca miercuri calificarea in optimile CEV Cup. E nevoie de un miracol la Ekaterinburg, la returul din Rusia. Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala…

- Prioritatile Clujului Cultural in 2018 Centrul Cultural Clujean iși propune in 2018 sa inceapa implementarea tuturor proiectelor din programul cultural și sa genereze venituri externe pentru proiect, din fonduri private și europene. Pâna la 15 martie 2018, echipa executiva va aduce…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in aceste…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Cannabisul, cel mai consumat drog in Romania, urmat de substanțele psihoactive, cocaina și ecstasy Cannabisul continua sa fie cel mai consumat drog in Romania, urmat de noile substante psihoactive, cocaina si LSD, ecstasy, ciupercile halucinogene si heroina, arata raportul Agentiei Nationale Antidrog…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, sustine ca Guvernul Romaniei poarta discutii cu bursa de la Londra, una dintre cele mai mari din Europa, pentru deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei de capital britanice.…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- In urma cu exact doua luni, pe 18 octombrie, și-a reluat oficial activitatea Liga Dreptații Impotriva Corupției și Abuzurilor din Romania (LDICAR) – Centrul zonal Maramureș, ocazie cu care trei reprezentanți ai organizației s-au intalnit cu jurnaliștii, in cadrul unei inedite conferințe de presa. De…

- De ce aceasta senzație? Pana la urma, Romania e o republica, iar monarhia nu mai are vreo șansa sa revina (lucru acceptat de altfel, cu eleganța, chiar și de catre Regele Mihai). Cei mai mulți dintre oamenii care au suferit acum la moartea fostului rege nu ar fi de acord cu o revenire a regalitații,…

- Consilierii locali vor decide daca aproba, la urmatoarea ședința, un proiect de hotarare privind „instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timișoara pentru anul 2018”. Care vor fi consecințele? Vor crește practic tarifele de cazare, pentru ca noua taxa…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in funcțiune și in cateva minute știa toata Europa ce se intampla,…

- Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante regiuni sau orase din Europa, iar Bucuresti detine pozitia 16 din 20 in clasamentul realizat de Milken Institute pe baza analizei locurilor de munca, a salariilor...

- "O EXPLICATIE NECESARA Știți cum m-am gandit sa sintetizez proiectul meu de lege cu plafonarea dobanzilor IFN-urilor și bancilor? #vreauotaracaafara suna bine, nu? Atunci, hai sa #vreauuncreditcaafara ! Daca renunțam la hastaguri, ramane fondul problemei. De ce dobanzile in Romania…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Inca o concurenta pentru taximetristi. Dupa Uber, Taxify va intra in Cluj Dupa UBER și Taxify, companie de ridesharing estoniana, si-a anuntat intentia de a se extinde in Cluj. Anuntul a fost facut de Markus Villig, fondator și director general (CEO) al startupului, intr-un interviu pentru StartupCafe.ro.…

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…

- Bogdan Stoica a fost desemnat luptatorul anului 2017. Unul dintre cei mai de temut luptatori din Romania, Bogdan Stoica a primit in cadrul evenimentului „Gala Fotbalului Romanesc” titlul de cel mai bun luptator din tara. ”M-a emotionat acest moment. Este incununarea a multi ani de munca, a mii de antrenamente,…

- Cu profunda durere și tristețe, premierul Pavel Filip și-a exprimat pe o rețea de socializare regretul pentru moartea Regelui Mihai I.Oficialul a evidențiat faptul ca nu doar Romania a pierdut un om mare, ci intreaga Europa.

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului.Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de…

- Comunicat de presa: Sunt roman, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila, textila si alimentara in Rusia, republicile ex-sovietice, Europa, Asia si America. Exista informatii clare despre faptul ca Romania primeste directive de la Bruxelles prin care se „dicteaza” ca producatorii romani…

- Conform analizei, pentru prima oara în ultimii 27 de ani, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele în orașele turistice europene, potrivit Agerpres. Spre deosebire de anii în care turiștii români optau pentru city break-uri în…

- Sa vorbim un pic de bine, macar azi, ca prea criticam mereu si tot, cum se plang unii. Deci da, nu doar ca Romania e un proiect post-imperial de succes in Europa de est in ultimul secol si jumatate, dar ...

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Invitata la emisiunea Tribuna 0, moderata de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, Gabriela Szabo, directorul general al CSM București a raspuns intrebarilor venite din partea ascultatorilor. ... despre protocolul dintre CSM și echipa de baschet Steaua: "Coordonez unul dintre cele mai importante cluburi…

- Coachella și Sundance Film Festival, aceștia sunt competitorii cu care Electric Castle concureaza ca finalist la FestX Awards, categoria Best Use of Technology at a Festival. Competiția promoveaza festivalurile ca loc al inovației în toate domeniile și premiaza anual acele evenimente din lume…

- Si buzoienii pot beneficia acum de terapia cu oxigen in capsula hiperbarica. Utilizata frecvent in Europa, SUA, dar si in mai multe centre private din Romania, terapia cu oxigen hiperbaric este acum disponibila si in Buzau, o astfel de capsula [...] citește mai mult Post-ul Capsula hiperbarica a ajuns…

- Peste 500 de stomatologi romani și straini dezbat cele mai noi descoperiri in implantologie, in cadrul celei de-a IV-a ediții a SKY Fast&Fixed Forum, care se desfașoara in perioada 17-18 noiembrie, la Timișoara, in condițiile in care peste un sfert din populația Romaniei are edentație…

- Liceul Teoretic ”George Moroianu” din Sacele este unul dintre cei 25 de nominalizați la titlul de ,,Școla-ambasador a Parlamentului European”, o inițiativa a Biroului de Informare al Parlamentului European (BIPE) in Romania, noteaza saceleanul.ro. Programul educativ ”Școli-Ambasador ale Parlamentului…

- Statul roman va avea in sfarsit un „Avocat al Copilului“. Astfel, Romania va deveni cea de a 36-a tara din Europa care va oferi protectie copiilor prin intermediul unei asemenea autoritati. Mai exact, Avocatul Copilului va monitoriza si promova domeniul respectarii drepturilor copilului.

- Primul atlas urban despre pasarile din Cluj-Napoca Un atlas al pasarilor care traiesc pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, care conține fotografii și informații referitoare la aproximativ 100 de specii și reprezinta o premiera pentru Romania, a fost lansat miercuri de Societatea Ornitologica Romana…

- Odata cu sfarsitul Razboiului Rece, paradigma conflictuala in jurul careia lumea occidentala s-a format a incetat sa existe in marea parte a Europei, polarizarea est-vest și a democratiilor functionale impotriva autocratiilor totalitare, incetandu-și de facto existenta. Acest lucru a fost…

- Intregul univers s-a prabusit intr-o secunda pentru parintii Anei in ziua in care au aflat ca unicul lor copil sufera de cancer. Nu au stat pe ganduri si au inceput sa caute solutii salvatoare pentru fiica lor. Din nefericire, au aflat ca operatia de care are nevoie copila nu se poate face in Romania,…

- Cea mai rapida dezvoltare in eCommerce o au pietele din Europa de Est cu o crestere anuala de aproximativ 21%, asta chiar daca la nivel european se inregistreaza o usoara stagnare comparativ cu anii anteriori.

- "Acum e un puseu pe piata generat de conditiile care s-au creat la nivel european. In foarte multe ferme din Europa producatoare de oua din Olanda, din Franta, din Belgia, datorita scandalului Fipronil, foarte multe efective au disparut, au intrat in asanare spatiile respective si acum, oferta fiind…

- Un nor radioactiv s-a raspandit in Europa in septembrie si octombrie si ar proveni din Rusia sau Kazahstan, conform autoritatilor franceze care se ocupa de radioprotectie si siguranta nucleara, informeaza The Independent. Potrivit autoritatilor din Romania, nivelul radiatiilor se incadreaza in limite…

- In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, reprezentanții Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații și ai Biroului pentru Romania au derulat mai multe sesiuni de lucru la București alaturi de experții romani care activeaza in instituții cu atribuții legale in gestionarea situațiilor…

- Cand toata industria ingrijirii corporale s-a orientat catre produse occidentale, Mihaela Daniela Spilca, o tanara bucuresteana a avut inspiratia de a “paria” contra curentului si a lansat platforma arabicscent.ro, unde comercializeaza parfurmuri din tarile arabe, aduse direct din desert. Intreaga idee…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii s-a intalnit sambata cu succesorul Victoriei Nuland, cea din urma fiind o figura a diplomatiei americane binecunoscuta pe meleagurile autohtone, dupa ce a fost mana dreapta a ministrului american de externe in ultimii ani. Este vorba de Wess Mitchell,…

- La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe litru, iar motorina costa 5,17 lei pe litru. In comparatie cu preturile afisate cu o saptamana in urma, preturile sunt mai mari cu patru bani pe litru, atat la benzina…

- Alocarea a cel putin 6,9% din Produsul Intern Brut pentru sanatate de catre fiecare guvern din Uniunea Europeana sau din Europa ar putea conduce la stoparea fenomenului migratiei, la cresterea calitatii actului medical si la echilibrarea sistemelor sanitare din regiune, a declarat Victor Esanu, presedintele…

- Impresionat de evoluția tinerilor din meciul cu Sanatatea Cluj, 6-1, Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, susține cu tarie ca noua academie a roș-albaștrilor, construita la Berceni, va ajunge in scurt timp cea mai puternica din Romania, peste Viitorul și Dinamo. ...

- ”UE isi poate apara singura flancul estic, cu conditia integrarii fortelor armate. O integrare a cercetarii militare este esentiala. Cheltuim toti bani ca sa aflam acelasi lucru. (...) Armatele statelor membre UE au 178 de tipuri de armament. Cea mai mare armata a lumii, cea a Statelor Unite, are…

- “Fara taxa de mediu, au venit toate rablele din Europa in Romania si in special in Capitala”, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul unui interviu pentru Adevarul.

- Pe de alta parte, coalitia a comunicat in repetate randuri ca a incercat sa evite pe cat posibil producerea de victime in randul civililor, informeaza BBC News online. La randul sau, Rusia este acuzata de crime de razboi in legatura cu bombardarea orasului Alep. Activistii sirieni…