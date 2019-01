Doliu în lumea muzicii româneşti! Un artist a murit răpus de cancer

Născut la Oradea, în data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boală grea de care spera să scape în urma unui tratament ... The post Doliu în lumea muzicii româneşti! Un artist a murit răpus de cancer appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]