Teodorovici, despre proiectul care condamnă datornicii la închisoare: Nu am datorii la stat "Nu am datorii la stat. Eu, ca persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adreseaza acelor situatii unde se fac opriri la sursa. Sunt in anexe la lege 12 astfel de situatii", a aratat Teodorovici la Parlament.



Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament.



Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Da, am vazut și eu, ca de obicei din pacate in Romania constați in fiecare zi lipsa de cultura financiara sa spunem este cea care probabil, banuiesc ca acesta este motivul care cauzeaza o astfel de interpretare. Nu știu cine a citit cum a citit, dar nu ințeleg de ce aceasta concluzie. Toate companiile,…

- Propunerea legislativa privind aplicarea unei pedepse cu inchisoare de la 1 la 6 ani pentru retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se aplica tuturor firmelor din Romania, indiferent ca sunt private sau publice, si va salva mii de companii "de prevederea penala",…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament.Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 241…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament. Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii…

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contributiile care sunt retinute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor si alte venituri. Initiativa…

- Inițiativa legislativa a ministrului de Finanțe propune modificarea si completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. „Art. 6 - Constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și neplata, incasarea și neplata, ori, dupa…

- Documente atasate: Proiect lege nepleta impozitelor „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de lege, a impozitelor si/sau…

- Actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi supus dezbaterii publice in luna iunie, iar in iulie va fi adoptat, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta a mai spus ca exista "voci" atat din interior cat si din exteriorul…