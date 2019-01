Teodorovici a spus ca BNR face presiuni agresive asupra bancilor. Isarescu: O aiureala!

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca nu a primit nicio invitatie oficiala din partea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, pentru o discutie privind bancile.



"Nu am auzit sau am auzit, ca sa spun asa, prin piata (despre invitatia ministrului de Finante - n.red) . Aceste discutii nu se fac la o sueta, la televizor. Noi nu am primit deocamdata niciun fel de document, nu am ce sa comentez", a spus marti Mugur Isarescu.



El a subliniat ca, in cazul in care va primi o invitatie oficiala, discutiile vor avea loc in cadrul Comitetului National…