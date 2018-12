Stiri pe aceeasi tema

- Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, este detinuta de la 1 decembrie de Canada, la cererea SUA. SUtatele Unite, a apreciat Beijingul, trebuie sa revina asupra mandatului de arestare pe care l-au emis impotriva lui Meng Wanzhou. China isi rezerva posibilitatea de a lua masuri, in functie…

- Arestarea fiicei fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a fost facuta sambata trecuta, chiar in ziua in care președinții Donald Trump și Xi Jinping au decis, in cadrul unei intalniri desfașurate la forumul G20 de la Buenos Aires, sa incheie un armistițiu in razboiul lor comercial. Cele doua tabere și-au…

- China l-a convocat sambata pe ambasadorul Canadei la Beijing dupa arestarea "inadmisibila si josnica" in aceasta tara a directorului financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP. "O asemenea…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca decizia de a o aresta pe Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei chineze Huawei, denota „aroganta” Statelor Unite in ceea ce priveste politicile externe, relateaza Reuters.

- ​Presa chineza a condamnat arestarea in Canada a fiicei fondatorului companiei Huawei, denunțand o atitudine mizerabila și intența de a pune bețe in roate companiei telecom pentru a-i stopa ascensiunea, scrie AFP. China a cerut eliberarea cat mai rapida a directoarei financiare Meng Wanzhou, iar premierul…

- Ministerul de Externe de la Beijing a cerut joi eliberarea imediata a directorului financiar al companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, arestata in Canada la solicitarea autoritatilor americane, transmite...

- O noua tensiune apare in relația SUA-China. Chiar in timpul convorbirii de la Buenos Aires dintre președinții celor doua țari, pe aeroportul din Vancouver(Canada) a fost reținuta ,sambata, Meng Wanzhou,...

- Decizia vine dupa ce tot mai multe tari occidentale au devenit ingrijorate privind posibila implicare a guvernului chinez in retelele 5G sau alte retele de comunicatii. Huawei a negat in repetate randuri orice amestec din partea guvernului. Mai devreme in acest an, Australia a interzis folosirea Huawei…