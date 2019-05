Stiri pe aceeasi tema

- Noutați pe tabloul principal al Trofeului Municipiului Bacau la tenis. La ediția 2019 care va incepe luni, 27 mai, pe terenurile bazei SCM Bacau va lua startul și invingatorul de anul trecut, francezul Jules Okala. Poziționat al 501-lea in ierarhia ATP, Okala va avea astfel posibilitatea de a-și apara…

- Astazi, 14 martie, ora 14.00, in Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, al Universitatii „Vasile Alecsandri”, in organizarea Departamentului de Consiliere Profesionala, a Societatii Cultural-Stiintifice „Vasile Alecsandri” si a Gruparii „Alumni Vasile Alecsandri”, se va desfasura cea de-a XV-a editie a „Intalnirilor…

- In primele doua luni ale anului 2019 s-au inregistrat la nivelul Judetului Bacau, 48 de furturi din autoturisme si 16 din mijloace de transport in comun. Acestea sunt doar cele reclamate de cetațeni, pentru ca, in multe cazuri, pagubitii, din diferite motive care merg de la lehamite pana la impresia…

- Pe Ramona Herciu am cunoscut-o cand s-au pus bazele televiziunii Alfa Tv, cea care a devenit ceva mai tarziu Tv Bacau. La vremea aceea, Ramona era prima fata operator de imagine din Bacau. Timpul a trecut și astazi lucreaza tot in domeniul imaginii, ba chiar mai extins. Este o poveste pe care o citim…

- Aerostar Bacau pregatește meciul din etapa a 24-a a ligii secunde, contra lui ASU Politehnica Timișoara. Partida va avea loc sambata, 9 martie, de la ora 15.00, urmand sa fie televizata. In runda precedenta, „aviatorii” au remizat acasa, 1-1 cu Energeticianul, in timp ce ASU Politehnica a pierdut luni…

- Circula pe net, cu statut de gluma, tot felul de clipuri care persifleaza aplecarea noastra exagerata catre universul smartphone, de care mulți am devenit dependenți. Din pacate, mai ales copiii și tinerii. Probabil ca smartphone-ul, dupa un anumit prag al utilizarii, este drogul cel mai prezent in…

- Compania E.ON Energie Romania a pus in functiune, luni, in municipiul Iasi, in statia MOL din cartierul Pacurari, cea de-a cincea statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice din cele 19 unitati pe care si-a propus sa le instaleze in Romania in cadrul proiectului NEXT-E, sustinut din fonduri…

- CSM Moinești a facut pasul catre Superliga feminina de tenis feminin. Echipa antrenata de Mihaela Ciubotariu Caloian și-a asigurat promovarea in prima liga, grație locului secund ocupat in clasament la finalul returului de campionat al Diviziei A+B, seniori. Returul, derulat in perioada 22-24 februarie,…