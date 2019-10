Telefonul mobil la volan, cauza accidentelor Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au demarat o campanie de informare si prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul neatentei la volan, in special a folosirii telefonului mobil. Politistii rutieri, impreuna cu cei de prevenire, au actionat pentru responsabilizarea participantilor la trafic, prin constientizarea riscurilor pe care le implica manevrarea telefonului mobil […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

