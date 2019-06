Telefoanele care vor fi INTERZISE în România. Amenda ajunge la 100.000 de lei Din iunie 2020, telefoanele incompatibile cu aplicatia RO-ALERT nu vor mai putea fi vandute, iar firmele care totusi le mai comercializeaza vor risca amenzi de pana la 100.000 de lei. De asemeena, in urmatoarele 12 luni, magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de avertizare in situații de urgența, supranumit RO-ALERT. Așa prevede o ordonanța de urgența aparuta joi in Monitorul Oficial. Concret, din iunie 2020, telefoanele incompatibile cu RO-ALERT nu vor mai putea fi vandute, altfel comercianții vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

