Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 5 ani, Insula Belina si Bratul Pavel au revenit in administrarea Apelor Romane, asta dupa ce Consiliul Judetean Teleorman a decis sa redea cele doua obiective statului. Situatia este neclara in cazul imobilelor construite ilegal pe insula.

- Insula Belina si Bratul Pavel au revenit, luni, in administrarea Apelor Romane, dupa ce Consiliul Judetean Teleorman a decis sa redea cele doua obiective statului roman. Consiliul Judetean Teleorman a adoptat, luni, cu 5 abtineri, un proiect de hotarare prin care Insula Belina si Bratul Pavel au trecut…

- Insula Belina și brațul Pavel au revenit, luni, in administrarea Apelor Romane. Consiliul Județean Teleorman a adoptat luni un proiect de hotarare prin care cele doua au trecut din nou in administrarea statului. The post Insula Belina s-a intors in proprietatea statului, dupa aproape 5 ani de Tel Drum…

- Insula Belina și Brațul Pavel au revenit, luni, in administrarea Apelor Romane, dupa ce Consiliul Județean Teleorman a decis sa redea cele doua obiective statului roman, transmite MEDIAFAX.Consiliul Județean Teleorman a adoptat, luni, cu 5 abțineri, un proiect de hotarare prin care Insula…

- Suntem deosebiți de onorați sa va adresam invitația de a participa la un eveniment organizat in cinstea Zilei Naționale a Romaniei. Acum, la un secol de existența a Statului roman modern, ințelegem sa ne alaturam și noi demersurilor facute pentru a marca acest moment istoric. Gestul nostru este facut…

- Societatea comerciala Stop SRL, controlata de omul de afaceri Costica Zelca, a chemat la judecata Municipiul Constanta, prin Primar, solicitand, printre altele, anularea Dispozitiei nr. hellip; 02.02.2015, respectiv anularea obligatiei de plata a sumei de 1.183.349,83 de euro plus TVA la curs BNR, cu…

- Un pensionar olandez a inceput lupta legala pentru a-și schimba varsta și, astfel, spera sa iși inbunatațeasca performanța profilului de Tinder și sa iși sporeasca șansele de a obține o slujba convenabila, relateaza BBC .

- Societatea care se ocupa de transportul public de persoane in Tg-Jiu, Transloc SA, nu a reușit, nici dupa al doilea proces de selecție derulat de la inceputul anului, sa-și completeze Consiliul de Administrație. In aceste condiții, directorul firmei la care municipalitatea e unic acționar,…