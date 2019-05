Tel Drum a primit un nou contract de la CJ Teleorman: 13 milioane de lei pentru modernizarea unui drum de 7,5 km

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea electorala permanenta a publicat, marti, valoarea subventiilor primite in luna mai de catre partidele politice, cele mai mari de pana acum. Pe primul loc se afla PSD, care a primit de departe cei mai multi bani, adica 16.351.359,15 lei, deci aproape 3,5 milioane de euro.…

- Metrorex a avut anul trecut pierderi de aproape 194 milioane de lei, iar pentru acest an estimeaza un rezultat negativ de 304,7 milioane de lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, actionarul majoritar al societatii.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca firma Mercedes Benz a depus o oferta in cadrul licitatiei care vizeaza achizitionarea a 130 de autobuze hibrid de catre municipalitate. "Chiar azi (marti - n.red.) s-a depus o oferta - spun eu, semnificativa - din partea companiei Mercedes Benz…

- Guvernul Romaniei va investi, prin Compania Nationala de Investitii, nu mai putin de 95 de milioane de lei in constructia unei sali polivalente in orasul Pitesti. Primarul localitatii argesene, Cornel Ionica, a anuntat pe un site de socializare ca investitia in constructia salii a fost aprobata…

- Realitatea Media a intrat in faliment, iar acest lucru a fost comunicat luni seara, la ora 21:00, sustine Cozmin Gusa, care este actionar al Realitatea Media. Intr-o interventie in emisiunea lui Denise Rifai, in jurul orei 22:00, Cozmin Gusa i-a acuzat pe Liviu Dragnea si "pe cei din statul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…

- Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata miercuri la plata unei amenzi de 3,7 miliarde euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda fiscala. Aceasta este cea mai mare amenda impusa vreodata de justitia franceza intr-un dosar de evaziune…