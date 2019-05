Tehnologia salvează inimi bolnave 4 mai este declarata Ziua naționala a inimii. In Romania, peste 140.000 de oameni mor anual, din cauza problemelor cardiovasculare, reprezentand 60% din totalul deceselor inregistrate. Bolile cardiovasculare cauzeaza de trei ori mai multe decese decat diferitele forme de cancer, infarctul fiind cea mai frecventa cauza a deceselor in bolile de inima. Organizatia Mondiala a Sanatatii are ca obiectiv sa reduca cu 25% decesele premature cauzate de bolile cardiovasculare pana in anul 2025. Bolile de inima sunt principala cauza de mortalitate in Europa, atat la femei cat si la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victimele rujeolei sunt un angajat al aeroportului Narita, care s-a imbolnavit in 20 aprilie si o adolescenta care a fost izolata pentru a nu contamina si alte persoane. Japonia a fost declarata ca fiind eliberata de virusul rujeolei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii in 2015, dar…

- Circa 80.000 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 2018 in Europa, fiind inregistrate mai mult de 70 de decese din cauza acestei boli, au anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), scrie agerpres.ro.

- Primii cinci pacienți au beneficiat deja de ajutorul medicului cardiolog intervenționist Florin Matei care, impreuna cu echipa de cardiologi a SJU Buzau „repara” inimile cu infarct miocardic acut . Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza a mortalitatii in lume, iar in Romania, afecțiunile…

- Cazurile de rujeola sunt in crestere in toata lumea, anunta Organizatia Mondiala a Sanatatii, care atrage atentia asupra importantei vaccinarii. Un raport publicat la Geneva arata ca o treime din cazurile de anul trecut s-au inregistrat in Europa.

- ​În ultimul an a crescut puternic pe Facebook o mișcare anti-vaccinare care se organizeaza în grupuri închise și propaga nu doar multe informații false, ci și teorii ale conspirației. În SUA, dar și în Europa, Facebook este presata sa ia masuri pentru limitarea propagarii…

- Cazurile de rujeola din Europa s-au triplat intre 2017 și 2018, pana la 82.596 – cel mai mare numar inregistrat in acest deceniu, arata datele furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații. In timp ce ratele de vaccinare cresc, OMS spune ca acoperirea nu este suficient de mare pentru a preveni circulația…

- Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cazurile de rujeola s-au triplat in Europa. In ultimii ani, intre 2017 si 2018 s-a inregistrat un numar record de 82.596 de cazuri, relateaza BBC.