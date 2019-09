Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim ca accidentul a avut loc sambata, 13 iulie, pe Centura Oradea. Darius, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul direcției și a intrat cu autoturismul in parapeți, iar apoi intr-un stalp, oprindu-se in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma impactului, acesta a ramas incarcerat…

- Un accident grav s-a produs luni dimineața pe raza localitații dambovițene Gura Foii. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului doi barbați au decedat. The post Accident teribil dupa ce un șofer nu a acordat prioritate. Doua persoane au decedat appeared first on Renasterea banateana…

- "În data de 03.08.2019, ora 09:01 pe DN1 E60 la km. 500+400m, în afara localitații Capușu Mare, a avut loc un accident rutier grav, între un autoturism și un TIR, soldat cu decesul unei persoane.Cauza producerii: intrare pe contrasens a autoturismului. Victima este conducatorul…

- A decedat medicul urolog Ion Dagla. Colectivul Clinicii Macta din Constanta isi exprima regretul pentru disparitia fulgeratoare a celui care a fost dr. Ion Dagla, medic urolog. Dumnezeu sa l odihneasca in pace. Condoleante familie indurerate.Si medicul Octavian Unc regreta decesul fulegator al celui…

- Un sofer roman a strivit cu camionul un Peugeot, in Franta, in timpul unei depasiri. Soferului roman i s-a facut rau cand a coborat din cabina si a vazut ce a facut. The post Teribil accident de circulație provocat, in Franța, de un șofer roman appeared first on Renasterea banateana .

- O persoana a fost ranita miercuri, in accident petrecut pe DJ 107 in Rosia de Secas. Din primele date, in evenimentul rutier a fost implicata o singura masina. La fata locului intervine Garda de pompieri Sebes, cu o autospeciala si o ambulanta SMURD. Citește ACCIDENT rutier pe DJ 107, la Rosia de Secas.…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, 19 iunie, in jurul orei 13.00, pe DJ107, in Roșia de Secaș. O persoana a fost ranita. ... The post ACCIDENT rutier cu un autoturism implicat, pe DJ107, in Roșia de Secaș. O persoana a fost ranita appeared first on Ziarul Unirea .

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata dupa ce a a acrosat o masina care circula in fata autovehiculului cu care se deplasa, fiind proiectat apoi pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism.