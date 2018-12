Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis susține ca acordul de retragere a Marii Britanii din UE este un document bine lucrat și a carei adoptare ar aduce beneficii importante Romaniei. "Acordul de retragere va putea fi folosti in cazul in care va fi aprobat in final de toate parlamentele implicate pentru a clarifica…

- Obiectivul acestei reuniuni extraordinare este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie.Dupa agrearea…

- O delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a efectuat in perioada 17-19 noiembrie o vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in condițiile celor mai recente evoluții privind procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) și a nevoii…

- Europarlamentarul Pro Romania Laurențiu Rebega, membru in Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a anunțat pe pagina sa de socializare ca ”daca acordul (cu Marea Britanie, n.red.) nu se va finaliza, Romania va avea un mandat extrem de dificil la președinția Consiliului Uniunii Europene”.…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, la data de 14 noiembrie a.c., o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Cu acest prilej, Presedintele Romaniei va avea o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, doamna…

- La 29 octombrie 1875 se naste Maria de Edinburgh – Saxa – Coburg – Gotha la Eastwel Park, din comitatul Kent – Marea Britanie, ca fiica a ducelui Alfred de Edinburgh, al doilea fiu al reginei Victoria a Marii Britanii si a Marii Ducese Maria, unica fiica a tarului Alexandru II al Rusiei si a […] The…

- Vizita in Romania a negociatorului sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, si discutia cu cei doi lideri ai Parlamentului vine in contextul in care retragerea UK din UE are loc in perioada detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Potrivit unui comunicat al…