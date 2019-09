Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE a declarat, vineri seara, la Digi24 ca cei patru fugari tradat partidul și ”s-au vandut pentru un Guvern care mai are cateva zile de trait”. Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca este dezamagit ca cei patru nu au analizat macar procedurile care urmau pana la numirea lor in funcții, pentru…

- ”Avand in vedere evoluția evenimentelor politice, petrecute in ultima perioada in interiorul ALDE, ma vad nevoit sa iau atitudine și sa ma adresez dumneavoastra – membrilor și simpatizanților ALDE, alaturi de care am construit acest partid. Am fost determinat sa fac acest demers de discuțiile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat semnarea unui acord pentru o alianța politica cu liderul Pro Romania, Victor Ponta. Anunțul provoaca un adevarat cutremur pe scena politica pentru ca ar putea conduce la ruperea alianței PSD-ALDE și, implicit, la pierderea majoritații in Parlament.Citește…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca „absolut” ar câștiga un tur al doilea al alegerilor prezidențiale daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis, pentru ca actulul șef al statului, deși e pe primul loc în sondaje, nu are prea multe realizari în mandatul sau la Cotroceni,…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Braila ca partidul va organiza un nou congres, la sfarsitul lunii iulie – inceputul lunii august, in care va fi desemnat candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Potentialele nume sunt Viorica Dancila, Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Ecaterina…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…

