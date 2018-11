Stiri pe aceeasi tema

- Extrasele de carte funciara emise online de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) sunt acceptate de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD). Astfel, romanii care solicita eliberarea actelor de identitate pot depune extrasul de carte funciara…

- A 25-a editie a Targului International Gaudeamus - Carte de Invatatura, avand in acest an tema centrala ''Romania Centenar'', se deschide miercuri, la ora 12,00, la Romexpo, peste 300 de expozanti propunand, timp de cinci zile, circa 900 de evenimente editoriale si profesionale. Presedinte…

- Targul International Gaudeamus Carte de Invatatura, editia 25, va avea loc intre 14 si 18 noiembrie, la Pavilionul Central Romexpo. Tema c “Romania Centenar”, si va fi ilustrata printr-un stand care va gazdui o colectie de circa 600 de volume dedicate acestui moment istoric si circa 50 de evenimente

- Vine ziua cu preturi taiate, inrosite si neobisnuit de mici. O zi care, de multe ori, dureaza o saptamana sau chiar toata luna noiembrie. Multe reduceri sunt adevarate si sunt puse pe seama lichidarilor de stocuri, in asteptarea produselor proaspat lansate. Dar exista si reduceri false. De aceea, e…

- Ediția 2018 a Festivalului Internațional Astra Film Sibiu (15-21 octombrie) cuprinde peste 400 de evenimente cinematografice, care se vor desfașura timp de 7 zile in 9 spații special amenajate in centrul istoric al orașului. Read More...

- De 12 ani, Tara Copilariei, cea mai mare gradinita din judetul Calarasi, deruleaza eco-activitati in cadrul Programului Mondial Eco-Schools, coordonat la nivel international de Fundatia Mondiala de Educatie pentru Mediul Inconjurator (FEE) si la nivel national de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie…

- O librarie din Brasov a crezut in puterea online-ului, a reusit sa faca bani frumosi din carti ajunga, iar anul acesta va ajunge la o cifra de afaceri de 10 milioane de euro, dupa ce a investit 3 milioane de euro intr-un depozit necesar pentru acest segment.

- S-a dezbatut mult cu privire la faptul ca poveștile despre nașteri dificile distribuite in mediile online determina o creștere a numarului de femei care sufera de o teroare patologica legata de nașteri. Tocofobia este o afecțiune mentala definita ca o frica severa sau teama de naștere. Aceasta afecteaza…