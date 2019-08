'Un corp a fost gasit in timpul cautarilor Norei Quoirin', potrivit unui comunicat al Lucie Blackman Trust, organizatie de caritate britanica specializata in acordarea de ajutor familiilor din Marea Britanie in cazul persoanelor disparute in strainatate.

'Deocamdata, nu putem confirma daca este vorba intr-adevar de Nora. Totusi, aceasta pare, din pacate, probabil. Verificari sunt in curs pentru a confirma identitatea si cauzele decesului', adauga organizatia, fara a oferi detalii suplimentare. Autoritatile malaeziene nu au facut pentru moment nicio declaratie cu privire la aceasta informatie.