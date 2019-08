Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul a refuzat sa-i fie prelevate probe biologice de sange. „La data de 11 august, tanarul de 24 de ani, din municipiul Iasi ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Iasi, fiind sub influenta alcoolului. Tanarul a refuzat sa ii fie prelevate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei",…

- Un barbat de 52 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere fara permis dupa ce politistii au constatat ca se afla in stare avansata de ebrietate in urma unui control de rutina in trafic.

- Ziarul Unirea Ilie Nastase, legenda tenisului romanesc, condamnat definitiv pentru ca a condus baut la volan și a refuzat prelevarea de probe biologice Ilie Nastase, legenda tenisului romanesc, condamnat definitiv pentru ca a condus baut la volan și a refuzat prelevarea de probe biologice lie Nastase…

- Un barbat de 44 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce politistii rutieri au descoperit ca acesta nu se mai putea tine nici pe picioare de beat ce era.

- Un șofer a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sange, dupa ce nu s-a dat inapoi de la șofat, chiar și in stare de ebrietate. Norocul nu a fost de partea sa, polițiștii rutieri identificandu-l in trafic. Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Stanești, a fost depistat de catre…

- Sfarșitul de saptamana a adus și cheful de petrecere. Alcoolul i-a facut pe unii sa uite de pericole și s[ se urce la volan, punandu-se in pericol atat pe ei, cat și pe ceilalți participanți la trafic. Polițiștii de la Compartimentul Rutier Gherla au depistat sambata, 8 iunie, in jurul orei 17,30, in…

- Un tanar de 29 de ani a ramas fara permisul de conducere dupa ce a refuzat sa fie testat cu aparatul alcooltest. Acesta a fost tras pe dreapta pe o strada din Tatarasi. „La data de 4 iunie, politistii Sectiei 4 Iasi au oprit pentru control, pe raza municipiului Iasi, un autoturism condus de un tanar…

- Un barbat de 56 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce o patrula rutiera l-a depistat in trafic, desi consumase o cantitate substantiala de alcool.