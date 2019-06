Stiri pe aceeasi tema

- Un horn de pe cladirea unui hotel din Arad a cazut, joi seara, peste o masina si pe aleea pietonala din zona. Pompierii intervin pentru indepartarea elementelor de constructie care ar mai putea sa mai cada, interventia fiind dificila din cauza inaltimii si a structurii acoperisului.

- Furtuna abatuta in aceasta seara asupra Capitalei a produs deja pagube si era cat pe ce sa faca si victime, dupa ce un copac s-a prabusit peste o Dacia Logan pe strada Mircea Vulcanescu.

- Imagini șocante, ieri, pentru locuitorii de pe strada Arieș din Timișoara – un baiat de 13 ani s-a urcat pe o mașina și a inceput sa sara, iar dupa cateva zeci de secunde a cazut ca secerat la pamant. ”De abia mai respira. Nu mai mișca, acolo, langa mașina”, a povestit o cititoare PRESSALERT.ro care…

- Un cetatean turc cu domiciliul in Arad, in varsta de 44 ani, a condus un autoturism Fiat, inmatriculat in Hunedoara, din direcția Sibiu – Ramnicu Valcea, pe DN7, iar la kilometrul 229, intr-o curba la stanga, din cauza vitezei, a ...

- Un cuplu care traversa Defileul Jiului cu o mașina a trecut printr-o spaima teribila. O stanca s-a desprins și a cazut fix peste mașina lor. Oamenii au ajuns la spitalul de Urgenta din Targu Jiu iar medicii au stabilit ca femeia are un traumatism la mana. Soferul s-a ales doar cu cateva leziuni usoare,…

- O masina a luat foc, in aceasta noapte, pe Autostrada A 2 Bucuresti Constanta. Potrivit Romania Tv masina era un prototip, in valoare de 120.000 de euro, care a alunecat de pe o platforma pe care era transportata, a cazut intr o rapa unde a luat foc.Din motive necunoscte, masina de teren, in totalitate…

- Barbatul mort in accidentul de pe DN 7 este Nicolae Popovici, patronul firmei care a reabilitat drumul Pancota-Seleus, Intermed Utilaj. Martorii spun ca masina de teren condusa de omul de afaceri a intrat in plin in basculanta si ca nu exista nici o urma de franare. Deocamdata nu se știe cu exactitate…