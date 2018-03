Taierile ilegale de paduri au pagubit statul cu peste 13,4 milioane lei

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, s-a mentinut anul trecut la acelasi nivel scazut, fiind inregistrati 47.713 metri cubi de lemn taiati ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniti…

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel scazut, fiind inregistrați 47.713 metri cubi de lemn taiați ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniți…

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel scazut, fiind inregistrați 47.713 metri cubi de lemn taiați ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniți…

- Potrivit controlului, s-au inregistrat mai multe deficiențe la Ocolul Silivic Valiug, pe suprafețele de pe raza Parcului Național Semenic-Cheile Carașului, unde au avut loc cele cinci incendii pe o suprafața de aproape șase hectare, fiind distruși 14.000 de puieți, valoarea totala a pagubelor…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Au fost facute publice primele imagini aeriene cu o turma de zimbri în libertate într-o padure din Parcul Natural Vânatori Neamț din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva.

- Au fost facute publice primele imagini aeriene cu o turma de zimbri in libertate intr-o padure din Parcul Natural Vanatori Neamt din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva. In imaginile obtinute de domnul Gheorghe Popa se pot observa 17 zimbri, o parte din ei nascuti in libertate. Parcul Natural…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in 11 judete din Transilvania si Muntenia, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 2:00, in localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin…

- Imagini extrem de rare cu o lupta intre doi zimbri in libertate, un mascul și o femela, au fost surprinse de rangeri in Parcul Natural Vanatori Neamt din cadrul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva. Imaginile au fost filmate in cursul acțiunilor de monitorizare a turmelor de zimbri din…

- Imagini extrem de rare au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Natural Vanatori. In cursul acțiunilor de monitorizare, doi zimbri liberi au fost filmați in timp ce se luptau. Parcul Natural Vanatori este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate.…

- Taierile ilegale de lemn din padurile Vrancei s-au redus cu circa 35%, arata un raport realizat de Garda Forestiera pentru anul trecut. Doar la nivelul județului nostru, comisarii Garzii Financiare au aplicat amenzi de peste 1,49 milioane lei și au intocmit 43 de sesizari penale,…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop (1.400 metri altitudine) si Dealul Stefanitei (818 metri altitudine) din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop (1.400 metri altitudine) si Dealul Stefanitei (818 metri altitudine) din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud, a declarat, marti, pentru AGERPRES,…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- Silvicultorii se pregatesc pentru campania de impadurire din primavara, in pepinierele Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva fiind scoși la șanț puieții care vor fi plantați in perioada urmatoare. Puieții forestieri sunt pastrați in sol nisipos, care protejeaza radacinile, asigurand peste iarna pastrarea…

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și al angajaților Garzii Forestiere. Astfel, la nivelul intregii ...

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și angajaților Garzii Forestiere. Astfel, in perioada 15 noiembrie –…

- In cursul anului trecut, numarul pomilor de Craciun taiați ilegal “a scazut puternic”, ca urmare a intensificarii controalelor efectuate de catre personalul Direcțiilor Silvice județene, cu sprijinul polițiștilor, al jandarmilor și al angajaților Garzii Forestiere, conform unui comunicat de presa al…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere, anunta oficial Romsilva. Astfel, in…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere. &nbs ...

- In acest sfarșit de saptamana, in urma acțiunilor intreprinse, polițiștii de imigrari au depistat 11 persoane in situații ilegale, fiind emise 10 documente administative, prin care acestea sunt obligate sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 3, respectiv 15 zile. O persoana a fost indrumata…

- Politistii de imigrari au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, 11 persoane care locuiau ilegal in Romania, fiind intocmite documente prin care acestea sunt obligate sa paraseasca tara in trei sau 15 zile. Doua persoane din Turcia si Siria vor primi interdictie de a inttra in Romania pentru…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, fiind efectuate peste 8.800 de controale, au anuntat, luni, reprezentantii Romsilva. Potrivit acestora, s-au confiscat peste 6.000 de pomi taiati ilegal, in scadere cu 42 la suta fata de anul precedent, s-au constatat peste 130…

- Autoritatile au aplicat amenzi de peste doua milioane de lei in urma controalelor derulate de silvicultori si politisti in perioada noiembrie - decembrie 2017, informeaza RNP Romsilva. "Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic in anul 2017, in urma intensificarii controalelor…

- Ziua Mondiala a Rezervatiilor Naturale a fost marcata, joi, la Universitatea "Eftimie Murgu" (UEM) din Resita, printr-o dezbatere despre protejarea acestor spatii si prin prezentarea de modele de dezvoltare turistica, la care au participat institutii si ONG-uri din Caras-Severin cu atributii in acest…

- Haita de lupi filmata intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. Lupii au fost filmați de o camera de monitorizare a faunei. Lupul (Canis lupus), cea mai mare specie din familia Canidae, este un carnivor care traiește in haita și are un rol important…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a plantat peste 33 de milioane de puieti forestieri, in 2017, regenerand o suprafata totala de 15.451 de hectare de paduri de stat, in crestere cu 8% fata de programul anual, sumele alocate din fondul de conservare si cel de ameliorare depasind 181,3 milioane…

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate in domeniul padurilor in cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a indeplinit misiunea, respectiv scaderea drastica a taierilor ilegale de arbori din padurile…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata în fiecare an în luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, acesta reprezentând aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie, iar…

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana astazi, 22 octombrie, ora 12:00. In judetul Constanta, din cauza unor lucrari de reparatii…

- Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) – Romsilva,…

- Caz alarmant in judetul Suceava, unde a fost impuscat un mistret contaminat cu cesiu radioactiv. A fost ucis pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si…

- Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva,…

- Un mistret împuscat pe un fond de vânatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP)…

- Constructorul auto german BMW a anuntat vineri ca va investi peste 100 de milioane de euro pentru a construi in Cehia un circuit de testare a vehiculelor autonome si a celor electrice, pe masura ce isi extinde operatiunile in domeniul tehnologiilor alternative, informeaza Reuters. Constructia…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%. Asta in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din mai multe județe. UPDATE ora 15:00 ANM a actualizat codul galben pentru zonele vizate pana la ora 20:00 Astfel, de la ora 8:30 pana la ora 14:00 in zona de munte a județelor…

- Zece judete se afla, luni, sub avertizari cod galben pentru ploaie si lapovita care va favoriza depunerea de polei, alte cinci judete sunt sub avertizari de viscol, iar pentru patru judete meteorologii au transmis avertizari de vant puternic. Astfel, potrivit avertizarilor cod galben transmise…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 19.138 locuri de munca, in data de 7 decembrie 2017. Aradul ocupa locul secund in clasamentul pe tara, cu nu mai putin de 1.964…

- Banca Nationala a Romaniei considera utila revizuirea conditiilor de accesare a programului "Prima Casa", in sensul orientarii catre debitorii cu un venit salarial sub un plafon prestabilit, care urmaresc sa isi achizitioneze o locuinta sub o valoare reglementata si in conditiile unui grad de indatorare…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Trei turisti au fost surprinsi de o avalansa, vineri, in Muntii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Dupa mai multe ore de cautari, el a fost gasit, insa echipele de salvare nu au mai putut face nimic si au constata decesul. Potrivit…