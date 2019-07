Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita anunta situatia repartizarii elevilor de clasa a VIII-a participanti la admitere in licee si scoli profesionale, pentru anul scolar 2019-2020. Pentru invatamantul liceal, filierele teoretica, tehnologica si vocationala, s-au aprobat, la nivelul judetului Dambovita,…

- Absolvenții de clasa a VIII-a au aflat vineri in bancile carei unitați școlare vor sta incepand cu 9 septembrie 2019, timp de 4 ani. Aceștia au fost repartizați in invațamantul liceal de stat in funcție de opțiuni, de medii și de numarul de locuri alocat. Conform calendarului admiterii in…

- Admiterea in Sibiu 2019. Potrivit informațiilor Ministerului Educației Naționale, noua licee din județul Sibiu nu au ramas cu locuri neocupate. In același timp, 71 de elevi nu și-au gasit locul intr-o instituție.

- Ziarul Unirea Locurile ramase neocupate la liceele din județul Alba in urma repartizarii computerizate din 2019 Conform „tradiției”, cele mai bine cotate colegii și licee din județul Alba și-au ocupat toate locurile la specializarile de care dispun insa, sunt și unitați de invațamant liceal care au…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi abundente pentru 13 judete din tara. Sunt vizate judetele Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Arges, Dambovita, Teleorman, Gorj,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cine vrea sa-si petreaca pe litoralul nostru concediul trebuie sa se grabeasca. Peste 60% din hotelurile de la Marea Neagra au fost deja ocupate. Cu 30% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- O femeie in varsta de 83 de ani, din satul Valea Perilor, judetul Gorj, imobilizata la pat, a murit, duminica, in incendiul care i-a cuprins locuinta. Primele verificari au aratat ca batrana ar fi adormit cu tigara aprinsa, transmite Mediafax.Pompierii din Motru au fost solicitati sa intervina,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu ndash; Petrosani, intre statiile CF Valea Sadului si Lainici judetul Gorj s a intrerupt ndash; din motive tehnice tensiunea pe firul de contact.Din acest motiv, doua trenuri si au intrerupt…