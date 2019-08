Surprize surprinzătoare! Nicoleta Dumitrescu De la o zi la alta, lista cu candidatii la alegerile prezidentiale se completeaza cu noi nume, fiind vorba atat despre personaje noi, cat si despre politicieni care se incapataneaza sa se uite in oglinda spunandu-si ca ar merita sa ajunga la Cotroceni. Cum, insa, diferenta intre dorinta si realitate, mai ales in acest caz, este una foarte mare, este firesc ca prima functie in stat sa nu i se potriveasca oricui. Dar, asta nu-i impiedica pe cei mai multi dintre aspirantii la functia de sef de stat sa repete experienta testarii numelor lor la urne, in ciuda faptului ca la precedentele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

