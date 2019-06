Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- Epicentrul cutremurului a fost localizat la 9,4 kilometri adancime. In urma seismului nu au fost inregistrate pagube materiale imediate sau victime. Localitatea Petrolia, situata la 407 kilometri nord de San Francisco, in comitatul Humboldt, are o populatie estimata la cateva sute de persoane si…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs in nordul statului Peru, au anuntat duminica specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters. Cutremurul de pamant s-a produs la 180 de kilometri est in raport cu orasul Moyobamba, la o adancime…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs in nordul statului Peru, au anuntat duminica specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul de pamant s-a produs la 180 de kilometri est in raport cu orasul Moyobamba,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica în apropierea graniței dintre Panama și Costa Rica, au anunțat reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters citat de Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost identificat la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs sambata in apropierea orasului Sulaymaniyah din Kurdistanul Irakian, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS) citat de Reuters. Medici din zona au declarat ca nu au fost inregistrate persoane ranite, iar autoritatile au anuntat ca nu…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs marti dimineata in Papua Noua Guinee, tara insulara situata in centura de foc a Pacificului si care este frecvent afectata de seisme, informeaza Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de AFP. Cutremurul a fost inregistrat la o adancime…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar un martor a relatat pentru Reuters ca a vazut clatinandu-se mai multe cladiri de birouri in principalul cartier de afaceri din capitala statului, Manila.…