- Presedintele american Donald Trump a acordat Braziliei statutul de aliat militar major al Statelor Unite, ceea ce va facilita achizitionarea de catre Brazilia de armament american sofisticat, relateaza AFP.

- Incident grav, petrecut la o spalatorie din Petroșani. Atenție, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional! In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vad doi tineri care stropesc cu un furtun, iar, la un moment dat, o mașina scapata de sub control intra cu viteza foarte mare in spalatoria…

- Administratia Trump a renuntat, joi, la una dintre cele mai ambitioase propuneri ale sale de reducere a preturilor medicamentelor comercializate cu prescriptie, centrata pe asiguratori, marind probabilitatea de a lua noi masuri concentrate pe producatorii farmaceutici, transmite Reuters, conform…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat. Poliția a arestat in ultimele doua zile, 11 persoane, facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii. Proiectul noii legi, a carui dezbatere in a doua lectura…

- Un grup de "protestatari", format din mai bine de zece persoane, a intrat in curtea Mitropoliei si a afisat mesajul: "Papa egal eretic". "Manifestantii" au fost observati de un prelat ortodox care a chemat agentii de paza ai Mitropoliei, indivizii fiind scosi rapid din curtea lacasului de cult. La fata…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene. La ambasada, pompierii au venit rapid pentru a stinge incendiul, care a distrus poarta fara a avaria cladirea. Dupa incident, misiunea diplomatica a publicat un comunicat in care le cere 'tuturor hondurienilor sa se abtina de la acte de violenta'. Potrivit…

- "Este un caz realmente atroce. Sunt foarte revoltat. Sincere condoleante victimelor si sper ca ranitii sa se refaca rapid", a declarat Abe la televiziune.Atacul, un eveniment rar in Japonia, considerata o tara sigura, a survenit cu putin inainte de ora locala 08:00 in orasul de la sud de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs, sâmbata, în prefectura Chiba, fiind resimtit si la Tokyo unde, în câteva ore, urmeaza sa soseasca presedintele SUA, Donald Trump.