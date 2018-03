SUA, Arizona: O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina autonoma Uber

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism operat de Uber, care rula in modul autonom, informeaza New York Times. Este primul incident de acest gen, adauga sursa citata, scrie digi24.ro.Incidentul s-a petrecut in localitatea Tempe, din statul Arizona.

- Detalii noi despre accidentul șocant din Braila, unde o mașina a fost lovita de tren , dupa ce șoferul a depașit coloana de mașini și a trecut calea ferata, ignorand semnalele acustice și luminose. Tragedia a avut loc in timp ce acesta se indrepta catre spital, cu soția lui, deoarece aceasta se simțea…

- O masina a fost lovita de un tren vineri dimineata, iar la aceasta ora pompierii intervin pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. "Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem…

- Doi oameni au murit, vineri dimineața, dupa ce o mașina a fost lovita de tren in Braila. Incidentul șocant a avut loc in zona barierei Lacu Dulce. Din primele informații, autoturismul a fost izbit in plin de tren. Cei care au vazut scena infioratoare au sunat la 112. Efective importante de pompieri,…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- O femeie de 50 de ani o fost lovita de un automobil pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei. Incidentul s-a produs in aceasta seara in jurul orei 18:30. Aceasa traversa renegulamentar strada.

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure.

- O femeie de 72 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a incercat sa ajute o alta femeie lovita de o masina, intr-o statie de autobuz din Medias, judetul Sibiu, Romania si a cazut in sant. Soferul care a lovit femeia a fugit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Un accident tragic a avut loc in Apuseni. O femeie in varsta de 37 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita cu un autoturism de un sofer beat. Barbatul a fugit de la locul accidentului.

- Intr-o dimineata, Michelle Myers din Arizona, Statele Unite, s-a trezit ca vorbeste cu accent britanic, desi femeia in varsta de 45 de ani nu a vizitat niciodata Anglia. La baza acestui eveniment sta faptul ca, in noaptea precedenta, a...

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul Arizona, relateaza site-ul BBC News.

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Sase turisti si pilotul se aflau la bordul elicopterului…

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Un atac armat a avut loc in cursul zilei de duminica intr-un mall din Beijing. Sunt victime multiple, transmite presa internaționala. O femeie a fost ucisa și alte 12 persoane ranite dupa ce un barbat a atacat mulțimea cu un cuțit, intr-un mall din Beijing, informeaza Reuters. Mall se afla intr-un cartier…

- Cei doi soti - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, din districtul Mriehel, a adaugat politia. Drumul, care duce spre orasul Rabat, din centrul insulei, a fost inchis dupa accident. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Un accident a avut loc, vineri dimineata, pe Soseaua Pantelimon, o femeie de 80 de ani fiind lovita de un tramvai, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In urma impactului, victima a decedat. Tramvaiele care circula pe linia 55 sunt blocate in zona.

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- O femeie de 43 de ani din localitatea Cig, judetul Satu-Mare, a murit, marti, in urma unui accident feroviar, masina pe care o conducea fiind lovita de un tren la o trecere peste calea ferata. In urma impactului, soferita a fost proiectata in afara masinii, pe camp, iar medicii sositi au gasit-o in…

- O femeie a decedat dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Accidentul s-a produs intre localitațile Tașnad și Cig, din județul Satu Mare. Femeia avea 48 de ani și a suferit traumatisme multiple. Pompierii care s-au deplasat la locul accidentului au gasit-o in afara mașinii, proiectata…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa de la Saveni catre Botosani, transportand la maternitate o femeie insarcinata. La un moment, in Saveni, autospeciala a lovit o femeie in varsta de 72 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii…

- O femeie de 72 de ani a murit, duminica, dupa ce o ambulanta aflata in misiune a accidentat-o in timp ce traversa neregulamentar la intrare in orasul Saveni, judetul Botosani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie din Miami, Statele Unite, a devenit vedeta pe internet in urma unui incident la care care a fost protagonista. Clipul filmat de trecatorii americani arata o femeie blonda, cu un tricou verde, care distruge o masina ce fusese implicata intr-un accident. Furia protagonistei era atat de mare…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Un accident grav a avut loc astazi in localitatea Osorhei din Bihor. Un barbat aflat la volan nu a observat ca se apropie trenul si a trecut peste calea ferata, moment in care masina in care se afla el si sotia lui a fost lovita din plin.

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- O femeie, in varsta de 41 de ani, susține ca a fost lovita de un funcționar al Consiliului Județean Satu Mare, in zona Gradiniței 14 Mai. Femeia susține ca și-a parcat mașina in fața unei case, intr-un mod care sa permita accesul in curte, pentru a-și duce copilul de trei ani la gradinița. Doar ca,…

- Un jurnalist mexican din orașul Nuevo Laredo, aflat in apropiere de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis, in timp ce mergea cu mașina, cu fiica sa. Carlos Dominguez Rodriguez scria cronici politice, relateaza Reuters.

- Producatorul american de automobile General Motors planuieste sa lanseze o masina autonoma fara volan sau pedale pana anul viitor, dupa cum oficialii sai au anuntat astazi in cadrul unui eveniment organizat in Statele Unite ale Americii.

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- O femeie de 63 de ani, din Muntenii de Sus, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere de pietoni din cartierul 13 Decembrie din Vaslui. Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele șoferului de 31 de ani pentru vatamare corporala din culpa. Victima a fost transportata la Spitalul…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- O mireasa din Statele Unite a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, in clipa in care a spus "da" pe patul de spital. La cateva ore dupa ce a devenit sotie, Heather Mosher s-a stins din viata fiind rapusa de cancer.

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi in urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a fost gasit, duminica…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta. Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. ...

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- Un Mercedes de lux folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza news.ro. Bolidul - care poate atinge 160 de kilometri pe ora, un Mercedes-Benz 770K Grosser, mai…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 18:10, pe raza localitații Manastirea, comuna Mica. Conform primelor informații, o femeie a fost acroșata de un autoturism condus de un șofer in varsta de 25 de ani, care se deplasa pe direcția sa. In…