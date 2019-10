Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul bucatar Carmelo Chiaramonte, o vedeta a televiziunii italiene, a fost arestat sub suspiciunea de trafic de droguri, dupa ce poliția a descoperit in locuința acestuia o jumatate de kilogram de canabis și doua plante de marijuana cu o inalțime de doi metri, potrivit The Guardian, conform Mediafax.Chiaramonte,…

- Serviciile secrete ar putea crea, ajutate de marile companii online, cele mai avansate sisteme de supraveghere a persoanelor, avertizeaza fostul colaborator CIA Edward Snowden, refugiat in Rusia dupa dezvaluirea unor documente secrete ale Agentiei americane pentru Siguranta Nationala (NSA), anunța…

- Doua surse au confirmat pentru Reuters relatari din presa americana potrivit carora informatorul Agentiei Centrale de Informatii a SUA a fost scos din Rusia in 2017 si a ajuns in Statele Unite. Cotidianul rus Kommersant sustine ca spionul era Smolenkov, care a disparut impreuna cu sotia si cei trei…

- SUA va oferi o suma adiționala de 120 de milioane de dolari pentru a asista America Latina în primirea și gazduirea milioanelor de emigranți care fug din Venezuela, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat, scrie Reuters. Peste 4 milioane de venezueleni au fugit din țara lor de origine…

- Impartasirea informatiilor militare clasificate cu Japonia va continua, insa prin intermediul Statelor Unite, a decis pana la urma Coreea de Sud, la o zi dupa ce Seulul a anuntat ca rupe unilateral un acord (GSOMIA) cu Tokyo in acest sens, relateaza news.ro.Relatiile intre cele doua tari asiatice,…

- Militantul terorist Hamza bin Laden, fiul lui Osama bin Laden, fostul lider al rețelei al-Qaida, a murit. Sunt informațiile obținute de oficiali din Statele Unite, citați de NBC News. Sursele citate nu au dat detalii despre circumstanțele morții lui Hamza bin Laden, unul dintre liderii rețelei teroriste…

- Autoritațile militare din SUA susțin ca un avion de vânatoare din Venezuela a urmarit în mod agresiv o aeronava de recunoaștere americana în spațiul aerian internațional, informeaza cotidianul The Guardian, citat de Mediafax. Incidentul s-a produs vineri, în aceeași zi…

- Fostul presedinte peruan Alejandro Toledo va ramane in detentie in Statele Unite in asteptarea unei decizii cu privire la extradarea sa in tara natala, unde este pus sub acuzare pentru coruptie, a ordonat vineri un judecator federal american, relateaza AFP. Alejandro Toledo (73 de ani), care a condus…