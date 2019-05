Stiri pe aceeasi tema

- Parinții germani care nu iși vaccineze copiii impotriva rujeolei risca o amenda de 2.500 de euro daca un proiect de lege propus de ministrul Sanatații va fi adoptat. "Vreau sa eradichez rujeola", a declarat ministrul Sanatații, Jens Spahn, intr-un interviu acordat pentru publicația germana Bild. "Oricine…

- Stafilococul auriu este o bacterie care se intalneste in mod normal in organismul uman; pielea si cavitatea nazala a omului reprezinta habitatul natural al acestei bacterii. Este prezenta la aproximativ o treime din populatie potrivit realitatea.net.Stafilococul nu produce infectie decat daca…

- Seful Sectiei de Neonatologie din cadrul Spitalului Elias, medicul Simona Vladareanu, a declarat luni, in timpul unui eveniment dedicat vaccinarii, ca Romania se afla in topul listei de infectie tuberculoasa in Europa in randul nou-nascutilor, potrivit Mediafax. Motivul principal ar fi, potrivit medicului,…

- Comisia Europeana (CE) a cerut Autoritații Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) sa faca o analiza asupra ultimelor evenimente generate de virusul Pestei Porcina Africane in Romania. Motivul pentru care CE a cerut aceasta analiza este faptul ca aceasta boala fara leac a atacat, in Romania, mai…

- Cercetatorii de la NIH au descoperit, printr-un nou studiu, ca atunci cand varsta biologica a unei femei este mai mare decat cea cronologica, aceasta este supusa unui risc mai mare de a dezvolta cancer de san, potrivit www.eurekalert.org, preluat de MedLive.ro. Varsta biologica se estimeaza cu ajutorul…

- Potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica Brasov saptamana trecuta 2.039 de brasoveni au ajuns la medic din cauza bolilor de sezon. Dintre aceștia 7 adulți și 10 copii au avut nevoie de internare in spital. In ultima saptamana s-au mai inregistrat 1.671 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii…

- Alte trei persoane confirmate cu virus gripal au murit, numarul celor care au decedat din aceasta cauza ajungand la 138, potrivit ultimei informari transmise, marti, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba…

- Alte trei persoane confirmate cu virus gripal au murit, numarul celor care au decedat din aceasta cauza ajungand la 138, potrivit ultimei informari transmise, marti, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba…