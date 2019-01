Știați că și natura are drepturi? Ce se intelege prin mediul inconjurator? Prin mediu se intelege intregul spatiu care ne inconjoara: solul, subsolul, apele, spatiul aerian, oamenii, florile si animalele. Conceptul de mediu apartine epocii contemporane si s-a dezvoltat in stransa legatura cu filozofia durabilitatii si a respectarii dreptului la viata a tuturor componentelor lantului trofic al carui punct terminal este omul. Este foarte important de stiut faptul ca mediul, in actuala conceptie, nu este o valoare rece, sterila, ci este un bun de interes public, al nostru, al tuturor, fara de care noi nu putem exista… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

