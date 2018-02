Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR...

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Horoscop 2018 Berbec bani și cariera Cel puțin din punct de vedere financiar, anul precedent a fost unul destul de incarcat pentru tine. Probabil ca bugetul tau a fluctuat considerabil, cu atat mai mult daca iți caștigi traiul lucrand in asociere cu alte persoane. Nu te aștepta ca 2018 sa fie mai puțin…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se vor transa la la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pe durata urmatoarelor ore, in localitati din judetul Sibiu si in judetul Caras-Severin.

- Un tanar de 22 de ani din Targu-Jiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a injunghiat prietenul. Cei doi au baut impreuna și, amețiți de alcool, s-au luat la bataie. Gazda a luat o baioneta și i-a infipt-o in piept amicului sau. Barbatul și-a filmat amicul agonizand, intins pe podea.…

- Vremea se schimba de duminica in toata tara, dupa ce sambata am avut parte de o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea simtitor. De luni, vremea se raceste si mai mult fata de duminica, iar frigul va persista toata saptamana. Meteorologii spun…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, sambata, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice și sudice și apropiate de acestea in restul teritoriului. Incepand de duminica, vremea va fi inchisa, iar precipitatiilor…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- Banca Nationala a Romaniei a luat o decizie care va schimba vietile multor romani. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018.

- Fostul ministru tehnocrat Raluca Pruna iese la inaintare cu un scenariu socant, dupa scandalul de proportii de la cinema-ul din cadrul Muzeului Taranului Roman. Raluca Pruna sustine ca situatia este mult mai grava decat se crede, intreaga poveste nefiind altceva decat o "repetitie pentru cenzura".Citeste…

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- Prognoza meteo in intervalul 30 ianuarie – 11 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, meteorologii ofera minimile, maximele și fenomenele meteo din toare regiunile țarii, in intervalul 30 ianuarie – 11…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca pana la 11-12 grade in zona Timisoarei si chiar pana la 14-15 grade in sudul teritoriului. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor oficiale,…

- Vremea in Romania. CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. Totodata, meteorologii au emis, miercuri dupa-amiaza, o avertizare cod portocaliu…

- Rusia nu a permis intrarea a peste 40 de tone de mere din Moldova. Anunțul a fost facut de catre Serviciul Federal pentru Supravegherea Veterinara si Fitosanitara a Rusiei „Rosselhoznadzor”, care a menționat ca doua loturi de mere proaspete cu greutatea totala de 41 de tone transportate din Moldova…

- Dupa perioadele de ninsori și ger, vremea se va incalzi considerabil in a doua parte a saptamanii, astfel ca maximele vor ajunge pana la valori de peste 10 grade Celsius, anunța ANM. De saptamana viitoare, insa, iarna revine in forța peste țara noastra, cu ninsori abundente și ger.

- Ninsoarea anuntata anterior de meteorologi se amana. Va cadea in schimb lapovita in toata tara, iar pe drumuri se va forma polei.Meteorologii au anuntat precipitatii pentru tot restul saptamanii, incepand cu ziua de maine. Temperaturile scazute se vor mentine si astazi.

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, si pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei a unei mase reci de aer polar.

- Fiorentina si Viitorul nu se inteleg in privinta procentelor pe care urmeaza sa le pastreze din drepturile federative ale lui Ianis Hagi. Hagi vrea sa-si cumpere fiul. Anuntul oficial facut de Viitorul "Vrem sa pastram undeva intre 20 si 25% din drepturile federative", au anuntat oficialii…

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon.

- Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se vor inregistra temperaturi normale perioadei. Ninsori abundente se vor inregistra in centrul si vestul tarii, in celelalte regiuni precipitatiile mentinandu-se…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- Craciunul a trecut și acum toata lumea se concentreaza mai mult asupra programului de Revelion. Unii vor petrece acasa, in timp ce alții vor prefera concertele din aer liber sau petrecerile de la munte. Afla și tu cum va fi vremea!

- Una calda, una rece! Ei bine, daca in ultimile zile ne-am obișnuit cu o vreme calduroasa, ei bine gata! Vremea se schimba! Mai exact, meteorologii anunta ca vremea se va raci semnificativ fata de ziua anterioara. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar spre sfarsitul intervalului…

- Invitat la Ora Exacta in Sport, la Pro X, Vasile Miriuta a vorbit despre ultimele evenimente de la Dinamo, iar pe parcursul emisiunii a intervenit si Marius Sumudica. Antrenorul lui Kayserispor a facut totusi o remarca ce a parut ca l-a deranjat pe Vasile Miriuta, desi acesta nu a comentat…

- Conducerea lui Dinamo, prin vocea directorului sportiv Ionel Danciulescu, a confirmat oferta primita din partea lui Anji Mahacikala pentru Paul Anton. Danciulescu a recunoscut ca fotbalistul are pe masa un salariu bun si ca mijlocasul isi doreste sa plece in iarna. ProSport a scris…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat miercuri Israelul drept "stat de ocupație" și "terorist", într-un discurs susținut în deschiderea summitului extraordinar al liderilor lumii musulmane, axat pe recunoașterea

- Avertisment de ultima ora de la meteorologi: vor fi precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 08.00 – 10 decembrie, ora 20.00. Vestea este și mai neplacuta…

- LUNI IN TARA Vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice vor fi innorari si local va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil si doar izolat, in special in partea a doua a intervalului, se vor semnala…

- Veștile de la meteorologi nu sunt tocmai optimiste! Așa ca, daca v-ați facut planuri pentru minivacanța de 1 Decembrie, ar fi bine sa va informați inainte de a pleca la drum. Mai exact, ANM a emis o informare meteorologica ploi moderate cantitativ, precipitații mixte, predominant ninsori la munte și…

- Credinta inversunata intr-un mit a determinat un grup de zeci de persoane sa-si puna viata in pericol doar pentru a participa la un fenomen care se petrece, spun unii, in Bucegi in data de 28 noiembrie. Atunci se serbeaza Ziua Sfinxului si se spune ca in aceasta zi, fix la ora 16.45, muntele emana energii…