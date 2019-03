Stiri pe aceeasi tema

- Forțele democratice siriene, susținute de SUA, au transmis ca gruparea terorista Statul Islamic și-a pierdut și ultimul teritoriu din Siria, ducand la sfarșit "califatului", noteaza BBC. Un purtator de cuvant al Forțele democratice siriene a declarat ca grupul ISIS a fost "infrant teritorial 100%".…

- Fortele democratice siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi si angajate in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), au lansat vineri asaltul final impotriva ultimei baze a jihadistilor in Siria, estul tarii, a anuntat purtatorul de cuvant al FDS, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Forțele democratice siriene (FDS), dominate de combatanți kurzi, au lansat vineri asaltul final asupra ultimei redute a jihadiștilor, în estul Siriei, a anunțat purtatorul lor de cuvânt, pe Twitter, scrie AFP."Dupa evacuarea a mii de civili și a camarazilor noștri deținuți la…

- Fortele democratice siriene (SDF), sustinute de SUA, au anuntat joi descoperirea unei gropi comune cu cadavrele a zeci de oameni ucisi de Statul Islamic, inclusiv numeroase femei, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele…

- Camioane cu barbati, femei si copii la bord au parasit miercuri ultimul ”buzunar” al rezistentei gruparii Statului Islamic (SI) in estul Siriei, o evacuare care apropie fortele arabo-kurde sustinute de Washington de asaltul final, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Slovacia va comemora…

- Un convoi format din zeci de camioane care transporta civilii evacuați din enclava Baghouz controlata de gruparea extremista Stat Islamic au parasit regiunea din estul Siriei, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (SDF), relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Alexandr Bekmirzaev, de nationalitate irlandeza, s-a mutat in urma cu cinci ani, impreuna cu familia, in teritoriul din Siria controlat de Statul Islamic (SI). AFP a transmis miercuri relatarea sa despre ultimele zile ale "califatului" proclamat de jihadisti, marcate de foamete si de bombardamente.…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…