Spania: Josep Borrell renunţă la mandatul de eurodeputat, vizând o fucnţie în viitorul executiv european Miercuri era termenul limita pana la care noii membri ai PE trebuiau sa aleaga intre mandatul de eurodeputat si alte functii, iar, conform unor surse din PSOE, Josep Borrell va ramane ministru in guvernul spaniol.



Liderul socialist si premier in functie, Pedro Sanchez, a lasat sa se inteleaga in mod clar ca doreste ca Spania sa aiba o voce mai puternica pe scena europeana. Numele lui Borrell a fost vehiculat de surse din partid drept potential candidat la postul de sef al diplomatiei europene sau la cel de vicepresedinte al Comisiei Europene.



