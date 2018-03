Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul aflarii concluziilor sondajului dinspre ALDE Dolj, multi au sperat sa afle daca liderul formatiunii s-a hotarat daca va intra sau nu in cursa pentru Cotroceni, la alegerile de anul viitor. Calin Popescu Tariceanu da de inteles ca inca nu a luat o decizie si ca va face acest lucru doar “pe…

- Filiala ALDE Dolj a prezentat miercuri un sondaj de opinie care il arata pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la distanta foarte mare de liderul PSD Liviu Dragnea in preferintele celor din judet la prezidentiale, potrivit Gazeta de Sud.

- Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților. In ceea ce il privește pe Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac este de parere ca președintele in exercițiu nu ar mai intra in turul doi. "Cu…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Au trecut foarte multi ani de cand Guvernul Romaniei, presat de adoptarea in regim de urgenta a mai multor acte normative de care Romania avea nevoie pentru alinierea la acquis-ul comunitar si pentru a incheia negocierile de aderare la Uniunea Europena, a uzitat in exces de emiterea ordonantelor…

- Partidul Social Democrat are o strategie pentru alegerile prezidentiale din 2019, dar inca nu si-a stabilit candidatul, a anuntat, luni seara, presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a declarat, intr-o e...

- ”Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- In PSD nu s-a discutat inca nimic despre propunerea de prezidentiabil, drept urmare nici eventualele propuneri ale celor de la ALDE nu vor fi comentate, a transmis Liviu Dragnea, intrebat daca vede posibilitatea ca el si Calin Popescu Tariceanu sa se infrunte pentru desemnarea

- Intrebat in cadrul emisiunii "Borza Analytica" daca Liviu Dragnea va intra in cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, Remus Borza a oferit urmatorul raspuns: "Sunt doi prezidențiabili cu șansa la PSD astazi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu șanse mai este și Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Mai mulți membri ai ALDE au facut referire la Calin Popescu Tariceanu ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019. Printre aceștia s-a numarat și Norica Nicolai și Gratiela Gavrilescu.

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat vineri, la Pitesti, ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.Intrebat cu ce ganduri vine la Congresul…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a avut o intalnire, joi, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au vorbit despre infrastructura, despre comunitatea de romani din Serbia, dar și despre procesul de extradare al lui Sebastian Ghița. „Am avut o intalnire foarte buna cu domnul…

- Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a sosit, joi, in Romania pentru o serie de intalniri care vizeaza viitorul Romaniei in Uniune. Demnitarul european s-a intalnit deja cu liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Oficialul se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu,…

- Liviu Dragnea este personalitatea care influențeaza cel mai mult Romania, considera 12,7% din cei intervievați de Avangarde intr-un sondaj in care doar 9% il indica pe Klaus Iohannis. Deși e mort, Regele Mihai e creditat cu 2%, la fel ca șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Klaus Iohannis…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Peste mai putin de o ora si jumatate, premierul Dancila si ministrii noului Guvern vor merge la Palatul Cotroceni, pentru ceremonia depunerii juramantului de investitura. UPDATE: Aflat inca la Parlament, Liviu Dragnea a confirmat ca va merge la Cotroceni, la fel ca si presedintele Senatului, si, respectiv,…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare sefului statului Klaus Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii, solicitand presedintelui sa stabileasca o ora pentru ceremonia de investitura.

- Comisia Europeana a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, ca este bine informata privind procesul modificarilor legilor justitiei, dupa ce Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au transmis o scrisoare CE, in care si-au exprimat ingrijorarea fata de informarea incorecta despre acest proces.

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și incaseaza bani frumoși. Viorica Dancila a fost desemnata noul premier al Romaniei , devenind astfel prima femeie din Romania care ocupa aceasta funcție. Viorica Dancila,…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Uniunea Salvati Romania sustine solutia alegerilor anticipate si ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE. ”USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE…

- ”Am avut o disputa in interiorul partduilui in momentul eu spun ca daca gasim un om care sa intrunesc. PSD are o resursa umana fantastica: Liviu Dragnea, la Corina Crețu, domnul Pașcu, doamna Firea, sunt mulți care ar putea sa intruneasca cerința poporului ca sa fie votați și care ar fi mult mai…

- Niculae Badalau sustine ca PSD trebuie sa aiba propriul candidat si ca are oameni care pot fi mai buni in functie decat Klaus Iohannis. Niculae Badalau, presedinte executiv PSD: "Cineva trebuie sa plece: Tudose sau Dan!" "PSD are o resursa umana fantastica: Liviu Dragnea, Corina Crețu,…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- La o zi dupa ședința CEx, liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au avut o intalnire de urgența. Potrivit unor surse citate de Realitatea tv, cei doi lideri au vorbit despre propunerea de restructurare guvernamentala.- in curs de actualizare

- Chiar daca in spatiul public au aparut deja nume de posibil candidat al PSD-ului la viitoarele alegeri prezidentiale, zvonuri vehiculate mai intens pe fondul sedintei conducerii social-democrate, din prima zi a saptamanii, Liviu Dragnea a tinut sa mai tempereze din elanul unor astfel de discutii, dand…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului social-democrat la alegerile prezidentiale, el a raspuns negativ. "Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am desemna un candidat, in trei luni de zile el dispare. (...) Nu discutam acum.…

- Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție la Realitatea TV, de ce nici Gabriela Firea, nici Calin Popescu Tariceanu nu pot fi prezidențiabilii PSD.Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu sunt vehiculați drept prezidențiabili, dar nu au șanse sa fie nominalizați, spune Cozmin Gușa. Citește…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…