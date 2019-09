Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa prin care soferii pot alege perioada de suspendare a permisului auto, potrivit faptei contraventionale pe care a savarsit-o, intr-un interval de un an de la data contraventiei.

