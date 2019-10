Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt omagiate, pe 9 octombrie, victimele Holocaustului Memorialul Yad Vashem. Foto: Arhiva. În România sunt omagiate, astazi, victimele Holocaustului, la 78 de ani de la începutul deportarii evreilor din tara noastra spre Transnistria. Ieri, presedintele…

- "Am vazut un nou episod al nepasarii si dispretului prezidential" Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu se teme sa se prezinte cu guvernul în Parlament pentru un vot de încredere. Sefa executivului a argumentat ca la alegerea presedintelui Senatului, PSD a demonstrat…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis luni seara, in unanimitate, ca Guvernul sa se prezinte saptamana viitoare in Parlament, pentru votul pe restructurare. Potrivit unor surse din cadrul sedintei, planul este unul cu o componenta neasteptata. Liderii PSD se bazeaza pe o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Guvernul de la Bucuresti traverseaza un moment de criza, dupa decizia ALDE de iesire din cabinet si ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis nu a acceptat, inca, propunerile de interimari pentru ministrii care apartineau acestei formatiuni. In plus, conducerea ALDE a decis excluderea din…

- Aproximativ 1.000 de membri PSD s-au strans la Bucuresti sambata pentru a ridica mana si a vota, teatral, de ochii publicului, ca vor ca premierul Viorica Dancila sa candideze la alegerile prezidentiale. Este muncitoare, neconflictuala si familista, spun liderii PSD, dar au avut ceva dificultati in…

- Printre subiectele de discuție de vineri se numara chestiunile organizatorice privind Congresul PSD de sambata și proiectele politice ale partidului, dar și propunerile de miniștri pe care liderul PSD urmeaza sa i le trimita președintelui Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dancila a anunțat,…

- Un polițist din București, aflat in concediu, a fost atacat de doi indivizi in Tecuci, județul Galați. Se pare ca agresorii i-ar fi reproșat barbatului modul in care a intervenit Poliția in cazul Caracal. Surse apropiate anchetei, citate de Digi 24, susțin ca atacul a avut loc aseara, dupa ce doi barbați…

- Posibil ucigas in serie la Caracal, in judetul Olt. Politistii au efectuat, in aceasta dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat, intr-un caz de disparitie a unei fete de 14 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase…