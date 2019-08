Site al Bancii Centrale Europene, atacat de hackeri Banca Centrala Europeana (BCE) a declarat joi ca parțile neautorizate au incalcat masurile de securitate care protejeaza site-ul web al Dicționarului Integrat de Raportare (BIRD) al Bancilor, care este gazduit de un furnizor extern. Drept urmare, a fost posibil ca datele de contact (dar nu parolele) ale 481 de abonați la buletinul BIRD sa fi fost capturate. Informațiile afectate constau in adresele de e-mail, numele și titlurile de poziție ale abonaților. BCE contacteaza persoane ale caror date ar fi putut fi afectate. VEZI ȘI: Unde este telefonul Luizei? Familia acesteia, in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase, ministru de Interne și membru fondator al Platformei Demnitate și Adevar, a declarat, joi, ca Romania și Moldova au fost unite in ultimii ani de „un trist paralelism sub forma unor derapaje in sfera statului de drept”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ciudațenia din cazul de la…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, are pagina dedicata pe Wikipedia. Informațiile despre criminal sunt, insa, inexacte, iar existența unei pagini despre "criminal in serie roman" a provocat indignare in randul unor internauți.…

- membru in Comisia pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala a Senatului Romaniei. „Este important sa nu ne amagim. Nicolae Moga, o persoana recomandata pentru ocuparea poziției de ministru de Interne mai mult de faptul ca era cunoscut drept apropiat al fostului primar al Constanței,,…

- Conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) isi exprima deplina compasiune pentru drama traita de familia domnului Alexandru Cumpanasu, in contextul evenimentelor recente si transmite sincere condoleante familiilor indoliate. Camera de Comert si Industrie a Romaniei nu s-a implicat…

- Actorul Alexandru Lulescu, 87 de ani, spera ca fiica lui, Alexandra, sa-i faca o nepoțica sau un nepoțel mai repede, ca sa aiba timp sa se bucure de el. Alexandru Lulescu este tare mandru de soția sa, care i-a fost alaturi de mai bine de jumatate de deceniu. Cei doi au o fiica, Alexandra, care a terminat…

- Familia polițistului omorat in misiune in județul Timiș va primi 20.000 de euro despagubire. Bani ce vor fi platiți de Ministerul de Interne. Sindicaliștii din Poliție susțin ca suma este mult prea mica, ținand cont ca numarul atacurilor asupra agenților a crescut de la un an la altul. „MAI se va deconta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Craiova, ca europarlamentarii PSD și ALDE nu vor putea sa reprezinte Romania pentru ca „nici macar intre ai lor nu sunt acceptati”.„Exista familia socialistilor, dar PSD nu are nici voce acolo, PSD a fost trimis la colt pentru ca ataca statul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) atrage atentia ca introducerea unor taxe speciale asupra bancilor sau institutiilor financiare trebuie precedata de o evaluare cuprinzatoare a impactului, pentru a se asigura ca beneficiile masurii fiscale depasesc costurile. "România trebuie să recurgă…