Stiri pe aceeasi tema

- Din orasul Ceylanpinar din sudul Turciei, aflat de cealalta parte a frontierei fata de Ras al-Ain, se auzeau tiruri de artilerie si mitraliere si se vedea fum ridicandu-se dintr-o parte a localitatii siriene.Armistitiul de cinci zile, acceptat de Turcia pentru a permite fortelor conduse…

- Din orasul Ceylanpinar din sudul Turciei, aflat de cealalta parte a frontierei fata de Ras al-Ain, se auzeau tiruri de artilerie si mitraliere si se vedea fum ridicandu-se dintr-o parte a localitatii siriene. Armistitiul de cinci zile, acceptat de Turcia pentru a permite fortelor conduse de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite vor incerca sa ”rezolve problema” provocata de ofensiva Turciei in nord-estul Siriei, dar a avertizat ca sanctiunile americane vor fi ”devastatoare” daca discutiile cu Ankara nu vor decurge bine, relateaza Reuters.”Ne…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca Statele Unite vor încerca sa gaseasca o soluție împreuna cu Turcia în privința ofensivei Ankarei din nordul Siriei, dar ca, în cazul în care discuțiile nu vor da rezultate, sancțiunile americane vor fi „devastatoare”,…

- "Cand ne uitam la declaratiile publicate de domnul Trump pe Twitter, am ajuns in situatia de a nu mai putea urmari aceste tweet-uri", a declarat Erdogan ziaristilor care il insoteau la bordul aeronavei prezidentiale, la intoarcerea dintr-o vizita in Azerbaidjan, scrie Agerpres. Turcia a lansat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o "idee rea" si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. "In aceasta dimineata,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…