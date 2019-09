Simona Moldovan (Oracle): Românii sunt în continuare tradiţionalişti în ceea ce priveşte shopping-ul online Conform unui nou studiu realizat de Oracle, consumatorii sunt nemultumiti si dezamagiti de experientele pe care le ofera brandurile si au de doua ori mai multa incredere in membrii familiei (77%) si prieteni (75%) decat in oricare alta sursa in ceea ce priveste recomandarile de cumparaturi.



"Statisticile europene arata ca 69% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online, in 2018, in timp ce in Romania doar 26% au cumparat online. Astfel, romanii sunt in continuare traditionalisti in ceea ce priveste shopping-ul online, ei prefera sa mearga la cumparaturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

