Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 8 WTA) a fost desemnata cap de serie nr. 6 la turneul WTA de la Eastbourne (Marea Britanie), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 998.712 dolari. Constanteanca este acceptata direct in turul doi si o va infrunta pe invingatoarea din partida Camila Giorgi (Italia) - Su-wei Hsieh (Taiwan), doua jucatoare pe care le-a intalnit arareori. Halep are in palmares victoria in singurul duel cu Giorgi (nr. 39 WTA), in ...