Sfinții împărați Constantin și Elena: Sfinții care au schimbat istoria Europei CHIȘINAU, 3 iunie - Sputnik, C.S. Sfinții Împarați Constantin și Elena cei în tocmai cu Apostolii sunt praznuiți în fiecare an, pe data de 21 mai / 3 iunie. Astazi își serbeaza onomastica 28 de mii 632 de moldoveni care poarta nunele în cinstea Sfântului Împarat Constantin și 100de mii 168 de moldovence care poarta numele Elena. Viața Sfinților Împarați Constantin și Elena © Photo: cuvantul-ortodox.roCalendar Ortodox: Cele mai importante sarbatori din luna iunie Viața Sfinților Împarați Constantin și Elena © Photo: cuvantul-ortodox.roCalendar Ortodox: Cele mai importante sarbatori din luna iunie Constantin cel Mare a fost primul fiu al lui Constantius Chlorus si al Elenei.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

