Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 33 de ani din Moldova Noua, județul Caraș Severin, a murit sub ochii copilului ei in varsta de 7 ani. Femeia s-a dus cu copilul pe malul Dunarii, in zona numita Desecare, a anunțat expressdebanat.ro. Ea a uitat sa traga frana de mana și a lasat mașina in panta. Vehiculul a inceput…

- La volanul mașinii – inmatriculata in Spania – se afla un barbat in varsta de 34 de ani, cetațean roman. La controlul de frontiera acesta a prezentat pentru mijlocul de transport un certificat de inmatriculare, iar in urma verificarilor in bazele de date s-a constatat ca acesta figureaza ca „bun cautat…

- Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere instalata in cartierul Micro 40 din Galati. Pe imagini se vede cum copilul apare brusc pe carosabil, fiind acrosat de un autovehicul care circula in zona.

- O copila de sase ani a murit sub privirile ingrozite ale fratelui mai mic, care a impuscat-o din greseala. Baietelul de patru ani a luat pistolul din torpeou, cat mama sa incerca sa repare masina.

- Accident cumplit la Borsa: O tanara de 27 de ani s-a rasturnat cu masina in albia paraului Girlea. Doua fetite de 6, respectiv 7 ani au suferit leziuni corporale Politistii din Borsa au fost sesizati ca la spitalul din oras au fost aduse doua persoane, victime ale unui accident rutier. Au fost demarate…

- Un barbat si-a calcat baietelul de trei ani cu masina. Totul s-a intamplat pentru ca tatal, care avea si o remorca atasata la vehicul, nu l-a vazut pe micut. A bagat in marsarier si si-a omorat propriul copil!

- Samantha Josephson, o tanara din Columbia a facut greșeala vieții ei! Tanara comandase un taxi și s-a urcat in mașina unui necunoscut, dupa ce a confundat mașina care ii aparuse pe aplicație. Șoferul respectiv a ucis-o fara mila și intreaga scena șocanta a fost filmata de camerele video de supraveghere.

- Vara este anotimpul ideal pentru escapade spontane cu mașina, la kilometrii departare de casa, in timp ce vizitezi obiective turistice, sau descoperi locuri noi și incantatoare care nu au fost inca exploatate turistic. Indiferent ca vrei sa iți iei mașina la drum mare in țara, in strainatate, sau doar…