Ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian a anuntat marti ca se va deplasa in Irak pentru a discuta cu autoritatile irakiene si "kurzi" despre "securitatea" taberelor in care sunt detinuti jihadistii straini dupa lansarea ofensivei turce in nord-estul Siriei, relateaza AFP. "Combatantii jihadisti, am spus ca sunt 10.000 care se afla astazi in inchisori, carora trebuie neaparat sa le asiguram securitatea. Din acest motiv ma voi deplasa (...) in Irak in scurt timp pentru a vorbi cu toti actorii implicati, inclusiv kurzii, despre realitatea situatiei de securitate si despre propria…