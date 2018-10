Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca lucreaza pentru organizarea urmatoarei reuniuni intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, dar a precizat ca orice intalnire de acest fel va avea loc cel mai probabil dupa luna octombrie a acestui an,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat vineri speranta ca un nou summit intre Donald Trump si Kim Jong Un ar putea avea loc "in viitorul nu prea indepartat" pentru a face "progrese" in negocierile privind denuclearizarea Coreii de Nord, relateaza AFP. "Sper ca voi avea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, prin intermediul careia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant Sarah Sanders. Sanders a transmis ca oficialii presedintelui au inceput…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat marti ca regimul de la Phenian nu a facut pasii necesari pentru denuclearizare, conform acordului dintre presedintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un si omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters.

- Statele Unite au indemnat sambata la ”mentinerea presiunii” asupra Coreei de Nord, pentru a-si abandona armele atomice, provocand din nou furia Phenianului, care a denuntat ”nerabdarea” Washingtonului, relateaza AFP. Potrivit unui raport intocmit de experti ONU, consultat vineri de AFP, Coreea de Nord…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamâni dupa summitul istoric între Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro. Președintele SUA declara luna trecuta ca amenintarea…

