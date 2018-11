Cristian Winzer, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, anunta, pe pagina sa de Facebook, ca si-a inaintat luni demisia din functie. Winzer lucra in echipa ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si spune, pe pagina de socializare, ca s-a alaturat acestuia din urma "cu inima deschisa, cu dorinta de a schimba lucruri si mentalitati, de a aduce, prin munca si determinare, rezultate tangibile". Secretarul de stat il descrie pe Negrescu drept "un om responsabil si matur, care are reprezentarea deplina a actelor si faptelor sale si care nu ia decizii care nu au fundament…