Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat telefonic cu omologul egiptean despre conflictul din Libia

- In cursul unei intrevederi cu ambasadori turci la Ankara, Erdogan a declarat ca nu exista nicio dovada ca sistemul de aparare antiracheta S-400 ar afecta avioanele de lupta F-35 din SUA.Turcia va plati un pret mai mare mai tarziu daca nu face ceea ce este necesar in nordul Siriei astazi,…

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana."Contactam in…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca în cadrul vizitei sale în Asia, prilejuite de summit-ul G20, nu se va întâlni cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. „Voi avea întâlniri cu foarte…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca Statele Unite „iau in considerare o varietate de optiuni” privind tensiunile cu Iranul, inclusiv pe cea militara, insa a accentuat faptul ca presedintele Trump nu vrea razboi. „Presedintele va lua toate optiunile in considerare. Insa ce a spus el?…

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, adaugând ca niciun alt stat sau actor non-statal nu ar fi putut fi responsabil, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Ministrul britanic…

- Kim Yong Chol, omologul secretarului de stat Mike Pompeo în cadrul discuțiilor care au avut loc înainte de summitul de la Hanoi și cel care era considerat mâna dreapta a lui Kim Jong Un, a fost vazut alaturi de liderul nord-coreean la un spectacol de arta, semnalizând faptul…