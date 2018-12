Se schimbă regulile, ce riscă şoferii prinşi băuţi la volan Romanii care se urca beti la volan ar putea ramane fara permis cel putin un an! Este propunerea politistilor, dupa ce 65 de romani au murit anul acesta in accidente produse de soferi bauti. „Suntem pe primul loc in Europa la numarul victimelor de pe sosele. Si doar masurile extreme ne-ar putea salva”, spun autoritatile, in timp ce multi soferi isi gasesc zilnic scuze pentru a conduce dupa cateva pahare. Expertii europeni propun solutii dure. Un an fara permis si amenzi mai mari – sunt masuri care au functionat in tari precum Danemarca sau Slovenia. Astfel, șoferii ar putea primi 1.200 de euro… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

